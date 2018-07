Solo una lite verbale tra due migranti all'ex Modena, ma la Polizia indaga

TERMOLI. Gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli indagano su alcuni fatti avvenuti nei giorni scorsi all’interno del centro di accoglienza insediato nell’ex hotel Modena.

In particolare, una lite verbale tra due rifugiati – ma non sfociata a bottigliate, come si era vociferato – ha portato una volante del comando di via Cina a presentarsi sul posto di sera per sedare gli animi ed evitare ulteriori conseguenze. Ma in quell’occasione nessuno rimase ferito e non intervenne nemmeno il 118, tanto che in Commissariato non fu condotto nessuno dei protagonisti.