Stazione di Termoli, treni in ritardo a causa in un incendio in Puglia

Molti viaggiatori infastiditi, disagi su tutta la linea Adriatica Cronaca di La Redazione Più informazioni su Vasto Le foto

Stazione di Vasto- San Salvo, treni con enormi ritardi sulla linea Adriatica a causa in un incendio

Copyright: Vastoweb

Stazione di Vasto- San Salvo, treni con enormi ritardi sulla linea Adriatica a causa in un incendio

Copyright: Vastoweb

Stazione di Vasto- San Salvo, treni con enormi ritardi sulla linea Adriatica a causa in un incendio

Copyright: Vastoweb TERMOLI. A causa di un incendio avvenuto tra Foggia e Ortanova, intorno alle 15.55, è stato sospeso il traffico ferroviario sulla linea Bari- Foggia. Alle 17.10 è ripreso il traffico dopo il rogo divampato nei pressi dei binari a Incoronata. I treni in viaggio hanno subito ritardi fino a 80 minuti.

Anche presso la stazione di Termoli molti viaggiatori sono rimasti a lungo bloccati e seriamente infastiditi per quanto accaduto. La situazione sta pian piano tornando alla normalità.

TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it