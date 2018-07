Famiglia in difficoltà mentre è in mare, salvata dagli uomini della Guardia costiera

TERMOLI. Giornata nefasta per la balneazione. Dopo l'emergenza della tarda mattinata di oggi, nel tardo pomeriggio nuovo allarme per tre persone, due adulti e un minore, che erano in difficoltà in acqua, sul litorale Nord della città di Termoli.

A intervenire nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2018 i militari della Capitaneria di Porto di Termoli, che hanno coordinato le operazioni di salvataggio dalla sala operativa, guidati dal comandante Francesco Massaro, e sul posto con l'intervento di 4 uomini con due mezzi, un pedalò e un moscone.

Sul posto anche il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La famiglia coinvolta è originaria di Santa Croce di Magliano. Ad avere la peggio il padre, portato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.