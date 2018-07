Tre furti nelle abitazioni in poche ore a Campomarino

CAMPOMARINO. Il consigliere comunale di minoranza Luigi Romano, prolifico dispensatore di notizie su Facebook, ha lanciato oggi l’ultimo allarme sui furti in casa in pieno giorno. «Ormai siamo riserva di caccia di gruppi di delinquenti in tutto il territorio. Questo che vi racconto è accaduto domenica mattina. Non sappiamo se ad operare sia un gruppo oppure più gruppi (questo è compito dei Carabinieri già attivi nelle indagini). Forse siamo tra le 10 e le 11, vengono commessi 3 furti, due nella stessa palazzina, l'altro distante.

Case messe a soqquadro e portati via oro, denari, televisori ed oggetti di vario valore soprattutto affettivi. La cosa assurda è che nessuno sembra essersi accorto di qualcosa. Probabilmente è gente che cammina tranquillamente tra noi? Immaginatevi lo sgomento di chi torna dal lavoro a casa e trova porta aperta e dentro lo sconquasso. Le telecamere? I controlli? Speriamo che si possa risalite agli autori. Se continua di questo passo dovremo rivedere anche noi cittadini un maggior controllo del nostro territorio».