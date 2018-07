Tamponamento serale tra due auto in via Corsica, tre persone al pronto soccorso

TERMOLI. Nella serata di ieri, intorno alle 21, tamponamento tra due auto, una Fiao Seicento e una Panda, in via Corsica, all'altezza dell'Eurospin. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. Tre le persone rimaste contuse, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per accertamenti: un 19enne di Termoli, M. C. e una coppia di Lucera, la 48enne M. D. G. e il 46enne C. D. M. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine, per i rilievi di rito e la disciplina della circolazione.