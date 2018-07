Cade in casa, 90enne soccorsa da Vigili del Fuoco e 118

TERMOLI. Apprensione intorno alle 12.30 nel borgo antico in via Duomo a Termoli, per soccorrere una signora 90enne, che, scivolata e caduta nel bagno, non riusciva più a rialzarsi.

Il personale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti velocemente nell'abitazione da un balcone assicurandosi subito delle condizioni della signora e aprendo le porte al personale del 118.

Il medico del 118 ha effettuato tutte le cure del caso.

La forte fibra dell'anziana signora ha fatto sì, che il tutto si risolvesse solo in un grande spavento.