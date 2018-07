Ennesimo atto vandalico a Campomarino Lido

CAMPOMARINO LIDO. «Ennesima bravata. Dopo una nottata probabilmente di bagordi, alcool e chissà quant'altro ancora. Poi ci si annoia e che facciamo per divertirci? Sfregiamo una macchina a caso.



Ennesima segnalazione di una signora che questa mattina ha trovato in regalo… uno sfregio sulla sua macchina.



Probabilmente è una ragazzata, ma metti che mentre ti diverti ad arrecare danni ad altri, ti becca il proprietario, che quella macchina l'ha comprata con mille sacrifici, che succede?

Probabilmente tu, balordo di turno che stai leggendo e sghignazzando con i tuoi amici, potresti lasciarci i tuoi denti e le tue mani su quella macchina.

Te ne rendi conto? Non so cos'altro aggiungere. Ho terminato le parole giuste, monta la rabbia per questi gratuiti atti vandalici, rischio di usare termini poco consoni al mio normale linguaggio».

Questa è la denuncia fatta su Facebook dal consigliere comunale di Campomarino, Luigi Romano.