Imprenditore agricolo 56enne schiacciato dal trattore, operato d'urgenza al San Timoteo

SAN FELICE DEL MOLISE. Nuovo infortunio in sella a un trattore in Basso Molise. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di San Felice del Molise. Un 56enne, C. Z., titolare di un’azienda agricola nella località di minoranza linguistica croata, è rimasto schiacciato dal suo trattore, ma per fortuna ne è uscito vivo, anche se con un quadro clinico critico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118 Molise, che ha trasportato d’urgenza in ambulanza il 56enne imprenditore agricolo, che ha subito un profondo trauma toracico. L’uomo è stato trasportato immediatamente in sala operatoria per un intervento chirurgico effettuato senza perdere tempo. Per fortuna, pare che le condizioni, seppur serie, non lo mettano in pericolo di vita.