I lampioni ora ci sono, ma non funzionano: via Volturno è al buio da mesi

TERMOLI. Come cittadino, stavolta, e non solo come coordinatore locale di Noi con l’Italia, Christian Zaami ci scrive per segnalarci come volga al buio di sera la zona di via Volturno.

«Con la presente, a seguito delle numerose richieste dei residenti del quartiere San Pietro e Paolo, intendo segnalarle i disagi relativi alla strada che costeggia il campo sportivo della Polisportiva Santissimi Pietro e Paolo, vale a dire Via Volturno, la quale, da diversi mesi è praticamente al buio, nonostante i lampioni siano stati installati ex novo da poco.

L’imminente necessità di riparare e di mettere in funzione per la prima volta i suddetti lampioni, deriva congiuntamente sia da un problema di sicurezza della viabilità, poiché la sera e la notte la zona risulta totalmente al buio con conseguente difficoltà nell’individuare (seppur con l’ausilio dei fari delle auto) passanti, famiglie con bambini, biciclette, animali, sia da un problema di sicurezza pubblica, in quanto il contesto di totale assenza di illuminazione espone al rischio che vengano perpetrati atti a danno dei residenti, peraltro molto numerosi nella zona in questione. Non solo, considerato inoltre che la strada di Via Volturno è a ridosso di un bosco, vi è il serio pericolo di “incrociare” animali selvatici che di questo periodo vagano saltuariamente per le strade di campagna.

Pertanto, vi chiediamo gentilmente di dare, attraverso l’informazione, la massima visibilità e diffusione a tale problematica affinché gli organi predisposti si applichino per una risoluzione in tempi rapidi ed una riparazione dei lampioni pubblici lungo la strada segnalata per il menzionato problema di sicurezza e viabilità, ormai non più procrastinabile. Questa condizione si verifica ogni sera dalle 20.30 in poi».