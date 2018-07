Omicidio d'Elisa, ridotta da 30 a 20 anni la pena a Fabio Di Lello

VASTO. C'era grande attesa oggi per la sentenza del processo di secondo grado per l'omicidio di Italo d'Elisa. Questa mattina presso la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila si è tenuta l'ultima udienza. La Corte, dopo essersi ritirata in Camera di Consiglio, ha deciso di ridurre di 10 anni la pena inflitta a Fabio Di Lello, ovvero dai 30 dati nel primo grado di giudizio a 20 concedendo di fatto le attenuanti generiche.

A confermarlo a Vastoweb sono stati gli avvocati della difesa Pierpaolo Andreoni e Giuliano Mila, che di ritorno da L'Aquila hanno affermato: "Adesso andiamo da Fabio presso il carcere di Vasto a comunicargli l'esito del processo. Ci sono tre famiglie distrutte dal dolore in questa vicenda, siamo contenti che la Corte abbia tenuto conto dello stato d'animo e psicologico di Fabio".

Durante l'udienza gli avvocati Gianrico Ranaldi e Pompeo Del Re, hanno chiesto la conferma della condanna di primo grado per l’omicidio di Italo d'Elisa e per le quali il procuratore capo della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio, aveva chiesto l’ergastolo, mentre i legali di Di Lello, Giuliano Milia e Pierpaolo Andreoni, hanno ribadito la richiesta di eliminare la premeditazione e di concedere le attenuanti generiche evidenziando la difficoltosa situazione psicologica del loro assistito durante il periodo detentivo.