Tribunale di Larino a secco da oltre un mese, manca l'acqua!

LARINO. Doppia segnalazione della Rsu-Usb Nicolino Buscio, che il 12 giugno scorso e ieri, ha inviato una nota per ciascuna data al Procuratore della Repubblica facente funzione Antonio La Rana, al presidente del Tribunale Michele Russo e ai Pm, per denunciare l’assenza di acqua. Disagio che permane a distanza di un mese.

«Il sottoscritto, Nicolino Buscio, Rsu-Usb presso questa Procura, con riferimento alla mia segnalazione del 12 giugno, riferita all’oggetto, che ad ogni buon fine si allega, considerato che ad oggi, poco o nulla è stato fatto per eliminare la causa del disservizio, sollecita l’intervento, in mancanza il Personale si asterrà dalle funzioni».

Ma cosa aveva scritto il 12 giugno? «Da giorni che questo palazzo di giustizia è sprovvisto d’acqua, i lavoratori che prestano servizio all’interno di questo ufficio devono fare i conti con condizioni igieniche di grande precarietà. Le condizioni di disagio però, come è ovvio, non riguardano solo i dipendenti degli uffici giudiziari. Vi è infatti anche l’utenza, in modo particolare le donne, gli anziani, persone con disabilità, costrette in molti casi a ricorrere ai bagni di fortuna.

Chiedo un’attenzione particolare al problema segnalato e trovare immediatamente una soluzione perché l’assenza dell’acqua è una criticità dove lavoratori e utenza impattano quotidianamente con condizioni di disagio molto gravi. Non conosco il motivo dell’assenza di acqua».