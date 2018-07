E' in coma all'ospedale di Foggia la 41enne caduta dal balcone in via America

TERMOLI. E’ stata trasferita all’ospedale di Foggia, in coma, la 41enne dipendente Fca caduta ieri pomeriggio accidentalmente dal balcone al primo piano della sua abitazione in via America.

Stava adoperando la scala al centro del balcone ubicato al primo piano dell’abitazione in via America, quando per cause in corso di accertamento, ma sicuramente fortuite e accidentali, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente dal balcone a terra. A restare ferita gravemente una 41enne dipendente Fca allo stabilimento di Termoli, P. P. classe 1977.

La donna è sposata con un militare. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.15. Perso l’equilibrio, la 41enne ha cercato disperatamente di mantenersi aggrappata alla ringhiera, ma non ce l’ha fatta ed è caduta a terra. A segnalare l’emergenza al 118 Molise è stato un giovane dipendente della Momentive, che passando di là si era accorto di quanto avvenuto.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i medici del 118 Molise ci volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

La 41enne è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove subito è emersa la gravità della sua condizione clinica, con frattura del bacino, delle costole e una emorragia cerebrale.

La donna è stata portata direttamente nel reparto di rianimazione, dove viene tenuta in osservazione in coma farmacologico. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli.