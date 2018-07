Due ragazzine straniere scippano catenine agli anziani

CAMPOMARINO. Per il consigliere comunale Luigi Romano, l'accoppiata cittadini-forze dell'ordine porta frutti finalmente.

«La notizia finalmente è positiva. Un furto di una catenina d'oro, perpetrato ai danni di un ignaro signore da due ragazzine straniere, ha scatenato un passaparola tra amici e conoscenti che, girando per il paese alla ricerca delle due soggette descritte, le intercettano ed avvisano subito i Carabinieri che, intervengono immediatamente e le beccano al mercato su in paese tra tanta gente (probabilmente erano ancora a caccia di bottini). Tutta la storia non la conosco nei dettagli, ma voglio complimentarmi con tutti coloro che hanno permesso questo risultato "Carabinieri - Cittadini". Mi fa piacere mettere in evidenza ciò che da tempo vado dicendo, la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine è fondamentale, questo piccolo risultato lo dimostra. Voglio ancora avvisare che in giro per il paese ci sono due ragazze (straniere) che, sembra siano state beccate in una casa di una anziana».