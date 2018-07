Smarriti cani di grossa taglia, a Guardialfiera paura per Dobermann e Corso

GUARDIALFIERA. Allarme nelle campagne e nel bosco di Guardialfiera, poiché da due giorni sono stati smarriti tre cani di grossa taglia: si tratta di due Dobermann e un cane di razza Corso.

L’amministrazione comunale di Guardialfiera ha diramato un avviso pubblico.

«Detti cani ancorché definiti dal proprietario docili e non aggressivi, per la loro mole potrebbero rappresentare un pericolo per le persone e per gli animali. In caso di avvistamento di detti cani incustoditi, al fine di evitare possibili danni a cose o a persone, si invitano i cittadini a non avvicinarsi e avvertire al più presto le locali forze dell'ordine».

In realtà, si vocifera che ci siano stati anche attacchi feroci a cagnolini che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Insomma, state attenti.