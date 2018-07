Ancora un infortunio in campagna, 55enne cade dalla scala appoggiata all'albero

TAVENNA. Quarto infortunio sul lavoro in meno di una settimana nel basso Molise e per la terza volta in campagna. E’ avvenuto nella mattinata di ieri nell’agro di Tavenna.

L’allarme è scattato alle 10.15, quando il 55enne agricoltore, che stava lavorando sulla scala appoggiata a un albero, ha perso l’equilibrio, rovinando improvvisamente a terra e battendo con violenza il capo, tanto da procurarsi un grave trauma cranico.

A Intervenire sono stati i Carabinieri del comando stazione di Palata e il 118 della postazione di Montenero di Bisaccia coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 55enne, M. R. le sue iniziali, è stato subito trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove ora è ricoverato sotto stretta osservazione dei medici, ma per fortuna non corre pericolo di vita.