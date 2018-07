Ladri di biciclette... sul lungomare Nord di Termoli

TERMOLI. Quello che vi stiamo raccontando, non è un remake del famoso film di Vittorio De Sica "Ladri di Biciclette", ma quanto abbiamo ricevuto da un nostro lettore: "Come ogni giorno mi sono recato al mare, vicino al lido "il Pirata" con la mia bicicletta elettrica a pedalata assistita, e come ogni volta l'ho parcheggiata in perfetta sicurezza nei pressi dell'area suddetta. L' altro giorno, però, al momento di fare ritorno a casa, avviatomi verso il posto dove avevo parcheggiato la due ruote, l'amara sorpresa: la bici era sparita, mi era stata rubata.

Vi lascio immaginare la mia rabbia e disappunto per l'accaduto. Poi mi sono calmato, ho cominciato a chiedere in giro se qualcuno avesse visto qualcosa e per fortuna mi hanno detto che ci sono dei sistemi di telecamere che riprendono tutto e ci sono quindi sicure possibilità di poter capire e vedere l'autore del deprecabile gesto.

Io non vorrei nulla di speciale, ma grazie a queste telecamere, vorrei dire all'autore del furto di stare attento che la sua carriera di malfattore è molto a rischio; anzi se proprio vuole lavarsi un po' la coscienza, potrebbe riportare la bici dove l'ha prelevata; questo non lo assolverebbe, ma almeno lo renderebbe più civile. Ho fatto sacrifici enormi per comprarmi quel mezzo che non costa poco, e con "lei" avevo risolto molte problematiche.

L'aiuto che mi hanno offerto le persone che hanno visto il filmato è stato fondamentale e per questo le ringrazio. Il ladro, se non vuole aggravare la sua già precaria situazione di malfattore, si ravveda! Lo so, ho poche speranze, ma vale la pena provarci."

Speriamo che il nostro lettore possa riavere il suo mezzo, anche se in genere questi personaggi hanno poca inclinazione al "mea culpa" e temiamo che la biciletta abbia già preso una strada di non ritorno. Speriamo di sbagliarci...