Vigili del fuoco di Termoli impegnati a estinguere due grossi incendi di sterpaglie

TERMOLI. La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli, questa mattina, è intervenuta per due grossi incendi di sterpaglie, il primo in una ex cava lungo la SP111 che collega Termoli con Guglionesi ed il secondo nella parte confinante con Campomarino e Portocannone della zona industriale. Sul posto anche i Carabinieri di Termoli per garantire la viabilità veicolare in sicurezza.