Bucano gli pneumatici e imbrattano l'auto di un turista del Nord Europa

CAMPOMARINO LIDO. Grave atto vandalico a Campomarino Lido, denunciato ancora una volta pubblicamente dal consigliere comunale di opposizione Luigi Romano. «Ci risiamo, questa volta a farne le spese un turista che arriva dal Nord Europa. Non so fino a che punto è da considerarsi una ragazzata, perché il danno in questo caso sembra ingente. Durante la notte qualcuno ha deciso di bucare tutte le gomme di questa auto di grossa cilindrata e poi con una bomboletta l'ha imbrattata da tutte le parti.

Allo sfortunato ragazzo, che incredulo, questa mattina inizialmente pensava che stesse sognando, poi la cruda realtà. Una vigliaccata che grida vendetta senza se e senza ma. Speriamo che qualcuno abbia visto qualcosa e vengano individuati gli autori di questo brutto gesto, su questa zona telecamere non ne ho viste, un vero peccato. Sul posto i Carabinieri della locale stazione per le indagini del caso. Eccovi le foto scattate questa mattina, sono rimasto allibito nel vedere l'accanimento profuso per far danno ad una macchina. Lascio a voi i commenti, io non riesco».