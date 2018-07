Uno per tutti e tutti per uno: parte la battaglia contro gli abusivi

CAMPOMARINO. Come nelle stagioni estive precedenti, via all'attività congiunta delle forze dell'ordine in tema di “Sicurezza e anti-abusivismo spiagge”.

Nella mattinata odierna a Campomarino, lungo il litorale denominato “Lungomare degli Aviatori” è stata composta una task-force congiunta tra Polizia di Stato – Commissariato di Termoli Ufficio P.A.S., Polizia Locale di Campomarino, G.d.F. Stazione Navale di Termoli e Compagnia di Termoli e Capitaneria di Porto di Termoli.

L’operazione che trattasi era mirata alla sicurezza e al contrasto dell’abusivismo commerciale lungo il litorale del Comune in intestazione.

In tale operazione è emerso quanto segue:

- sono stati effettuati controlli documentali a cittadini stranieri ai quali a n°3 è stata elevata sanzione amministrativa e relativo sequestro della merce finalizzata alla confisca per il commercio abusivo, contrariamente al disposto del D.Lgs. n.114/98, è stata altresì elevata una sanzione amministrativa a carico di un cittadino straniero per l’esercizio abusivo del commercio sul demanio marittimo in violazione dell’Ordinanza balneare della Regione Molise;

- n° 1 verbale di rinvenimento merce.

Nel corso dell’attività suddetta, sono stati eseguiti n°6 controlli di natura fiscale ai sensi del D.P.R. n°633/72, e predisposto il pattugliamento litoraneo di una motovedetta del Guardia di Finanza nel tratto antistante il litorale di Campomarino-

Sono stati effettuati controlli finalizzati al rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e dell’Ordinanza balneare della Regione Molise, nell’ambito della più ampia operazione “Mare Sicuro 2018”.