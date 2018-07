Panico sulla spiaggia al Lido, si perde bimbo di 5 anni: trovato dai bagnini

CAMPOMARINO LIDO. Momenti di apprensione lungo la spiaggia libera di Campomarino lido affollata dai turisti del fine settimana dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 luglio, un bambino di cinque anni si è smarrito tra il lido Nettuno e il Mare Chiaro.

Tempestivo l'intervento dei bagnini in servizio nelle postazioni gestite dalla Società Nazionale di Salvamento - sezione di Guardialfiera che hanno attivato il piano di sicurezza attraverso la comunicazione via cellulare. In poco tempo il bimbo è stato rintracciato in un'altra zona della spiaggia libera, nei pressi del lido Mambo, e ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

I bagnini impegnati e coordinati dal direttore, Nicola Fratangelo, sono Marida Petruccelli, Carlotta Zullo e Daniele Santagapita. Il servizio della Società continua per assicurare piacevoli vacanze e interventi in caso di emergenza.