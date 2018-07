Si gonfiano i sampietrini in via Adriatica, danni alla pavimentazione

TERMOLI. Mezzogiorno di fuoco in via Adriatica, oggi, a Termoli. Una parte della pavimentazione della strada che congiunge via Andrea di Capua al Corso nazionale, nel tratto coi sampietrini, si è improvvisamente gonfiata, per poi rompersi, provocando anche un rumore sordo. Questa la testimonianza di alcuni passanti. Il danno è stato provocato da una dilatazione termica, dovuta all'alta temperatura e all'usura di questi ultimi anni. Sul posto i Vigili urbani e gli operai dell'assessorato ai Lavori pubblici, che hanno transennato l'area.