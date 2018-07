Deiezioni canine, colonnine croce e delizia nelle passeggiate

TERMOLI. Ancora testimonianze critiche sulla gestione delle colonnine utili o che dovrebbero esserlo, per la corretta condotta dei cani e soprattutto dei loro proprietari per la questione deiezioni.

«Sono un cittadino Termolese che nel dicembre scorso ha rivelato i problemi esistenti sui contenitori dei cani del quartiere San Pietro della città adriatica: che la busta non veniva mai cambiata ed era piena di sacchetti vecchi, anche di rifiuti diversi.

Io portando in giro il mio cane sia la mattina che il pomeriggio nel quartiere San Pietro della città adriatica, raccogliendo gli escrementi con il mio sacchetto non riuscivo mai a buttarlo nel contenitore e mi chiedevo: come mai il sacchetto del contenitore non viene mai cambiato?

Nel giro di qualche mese vedevo che la busta nei contenitori era cambiata ma con la porta del contenitore rotta, e riuscendo a buttare il sacchetto sembrava che tutto era risolto, ma invece verso il mese scorso fino ad adesso la situazione è peggiorata.

Ad esempio ieri pomeriggio portando il mio cane in giro, dopo aver raccolto con il sacchetto la deiezione, buttandola nell’apposito contenitore vicino la pensilina della fermata della circolare a pochi passi dalla chiesa non riuscivo a buttare il sacchetto ed era pieno di sacchetti vecchi, sempre rifiuti diversi.

Ancora una volta mi chiedo: perché il sacchetto non viene cambiato spesso e la porta dei due contenitori non viene mai aggiustata?»