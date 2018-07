Quasi 300 controlli nel weekend dei Carabinieri sulla costa

TERMOLI. Durante lo scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego massiccio di militari su tutta la fascia costiera, finalizzato a prevenire e reprimere i reati predatori, contro la persona e quelli in materia di sostanze stupefacenti, nonché a contrastare le violazioni alle norme del Codice della Strada.

Le pattuglie, dislocate sulle principali arterie del basso molise, sono state supportate da un elicottero del 5° Elinucleo di Pescara. Il velivolo, oltre a garantire adeguato supporto aereo, è stato impiegato per il monitoraggio della litorale al fine di individuare eventuali trasgressioni alle leggi disposte a tutela dell’ambiente.

L’operazione dei militari dell’Arma ha portato a controllare 102 mezzi, 166 persone, 2 esercizi pubblici. Complessivamente sono state elevate 3 contravvenzioni.

Numerosi sono stati gli interventi operati. A Petacciato, in particolare, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Larino un uomo, straniero, per minaccia e lesioni nei confronti di un'altra persona di origine asiatica.

Questa è stata la conseguenza della lite avvenuta nel centro di accoglienza “Il Colle”.

La presenza capillare dei militari sul territorio ha permesso di scongiurare il verificarsi di gravi fatti criminosi e ha incrementato nei cittadini residenti e nei turisti la percezione della sicurezza e dell’ordine.