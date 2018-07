Scooter si schianta contro un'auto in sosta a Rio Vivo

TERMOLI. La strada che attraversa il quartiere Rio Vivo è pericolosa. Lo dicono da sempre residenti e comitato di quartiere. Stamane l’ultima riprova, con uno scontro tra auto e scooter.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 9.20, i soccorritori del 118 Molise e i volontari della Misericordia in ambulanza.

Ad avere la peggio il conducente del motociclo, che è stato trasportato per controlli accurati.

Il sinistro con feriti è stato rilevato dagli agenti del commissariato della Polizia di Termoli.

Secondo quanto appreso, il centauro non si è avveduto dell’auto ferma in curva, andandoci contro.

Al pronto soccorso è finito il 37enne M. D. T.

In tarda mattinata, inoltre, altro incidente che ha coinvolto auto e scooter in via Fratelli Brigida e stavolta a finire all’ospedale è stato un 13enne. Lo scontro è avvenuto alle 12.30. Il minorenne ha subito una lesione a un piede, causata dalla caduta dello stesso ciclomotore sull’estremità.