Due Vigili urbani picchiati da un turista durante un normale controllo

CAMPOMARINO. Agenti della Polizia Locale aggrediti a Campomarino. Ennesimo episodio di violenza consumato nel pomeriggio odierno ai danni del personale della Polizia Locale di Campomarino, che ha visto coinvolti due propri agenti, che in un normale servizio di controllo sono stati aggrediti da un automobilista cittadino italiano residente all’estero. Uno dei due Vigili urbani, per le ferite riportate è dovuto ricorrere anche alle cure mediche del Servizio 118 giunto sul posto. Si aprirà un fascicolo in Procura per questo gesto assurdo.