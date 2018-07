«Turisti così non li vogliamo a Campomarino, stiano a casa loro»

CAMPOMARINO. Non è semplice svolgere il ruolo e la funzione dell’agente di Polizia municipale a Campomarino, che sia Lido o paese. Due le guardie municipali aggredite a Campomarino come abbiamo riportato ieri sera e sull’ennesimo episodio di violenza consumato nel pomeriggio di ieri ai danni del personale della Polizia Locale è intervenuto anche il sindaco Gianfranco Cammilleri. «Lunedì pomeriggio due nostri vigili sono stati aggrediti da un turista che si rifiutava di spostare l’auto parcheggiata sul marciapiedi.

Si è reso necessario l’intervento del 118 e dei carabinieri. Il turista è stato ovviamente denunciato! Tutta la mia solidarietà va agli operatori della Polizia municipale mentre il mio disappunto è riservato per coloro che vengono per soggiornare pensando di non rispettare le regole. Mi dispiace ma Campomarino non è più così. Se il rispetto delle regole non vi piace cercate un altro posto in cui trascorrere le vacanze perché la vostra presenza non è gradita! Le persone perbene saranno sempre “benvenute” nella nostra comunità».