La banda del bancomat sconfina a Termoli, assaltato lo sportello del Credito cooperativo

TERMOLI. Torna in azione la banda del bancomat e questa volta non in una località limitrofa, ma proprio a Termoli.

Bersaglio individuato e raggiunto, lo sportello Atm del Credito cooperativo di via Corsica, depredato di alcune migliaia di euro. Non è stata usata la classica tecnica della marmotta, secondo i primi rilievi condotti dalla Polizia scientifica del Commissariato, che sta indagando sull'accaduto.

L'esplosivo sarebbe stato posizionato sulla mascherina che funge da tastiera. Il botto ha spaventato diversi residenti nel quartiere, che lo hanno udito nitidamente e ha sventrato la stessa colonnina, permettendo ai malviventi di portare via il contante che si trovava all'interno.

Il colpo segue quello di Petacciato in ordine di tempo, sempre al Credito cooperativo e più in generale una sequela di assalti che non hanno risparmiato istituti di credito tra basso Molise e Cratere.

Gli inquirenti, non solo molisani, ormai considerano gli assalti ai bancomat una delle modalità più in voga, poiché risultano essere maggiormente sicuri rispetto anche alle più classiche rapine in banca.