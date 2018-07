Prende a pugni la madre dopo una lite, nei guai un 22enne

TERMOLI. Agenti del commissariato di Polizia di Termoli ancora una volta chiamati a intervenire in contrada Porticone, dove un ragazzo di 22 anni, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha preso a pugni la propria madre.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 22 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, oltre agli agenti di via Cina. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in quanto era in preda a uno stato di particolare agitazione.