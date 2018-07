TERMOLI. Sono molteplici le segnalazioni che provengono dal territorio e che riguardano sacchi colmi di sfalci di potature e residui vegetali abbandonati. Uno di questi siti improvvisati e abusivi, dove nessuno è passato a ritirarli, o peggio, nemmeno qualcuno ha avvertito di farlo, si trova in contrada Difesa Grande, in via degli Olmi, traversa di viale Santa Maria degli Angeli.

Ezio Varrassi di Termoli Wild ha realizzato un servizio filmato sul posto.