Palazzo Crema in degrado, il Comune impone la sanificazione ai comproprietari

TERMOLI. Il Palazzo Crema, che affaccia sia su via Carlo del Croix che sul Terzo corso, sino alla scalinata del Folklore, continua a creare enormi disagi. Sovente cadono calcinacci, ma il vero degrado è legato alle condizioni di scarso decoro e al fatto che lo stabile, in posizione pregiatissima, è ricettacolo di topi e piccioni. Da qui, il Comune di Termoli, dopo la sollecitazione formale di un residente confinante,

relativa a cattive condizioni igieniche delle pertinenze esterne dell’immobile non abitato, risultato in particolare imbrattati da escrementi di volatili. Della questione un mese e mezzo fa si è occupata l’Asrem, che in riferimento agli aspetti connessi all’annidamento dei piccioni ed ai conseguenti effetti negativi derivanti per i terzi, per l’ambiente e per la salute collettiva dovuti dalla mancata rimozione del guano, reputa necessario che venga adottato un provvedimento nei confronti dei comproprietari dell’edificio volto a favorire sia la pulizia e disinfezione delle parti interessate da imbrattamento con materiale fecale, sia la messa in opera di efficaci sistemi protettivi diretti ad impedire l’annidamento dei volatili.

Gli inconvenienti segnalati si ripresentano con cadenza pressoché annuale e che le azioni poste in essere fino ad oggi, nonostante la problematica sia stata più volte sottoposta alla puntuale sorveglianza dell’Organo sanitario e dei comproprietari del fabbricato da lungo tempo, non appaiono aver sortito effetti risolutivi dal punto di vista della salvaguardia delle condizioni igieniche, stante il ripetersi del fenomeno dell'annidamento di piccioni. A seguito dell'istruttoria condotta dal personale dell'ufficio ambiente, che la proprietà del fabbricato è interamente privata, indivisa tra vari eredi e non organizzata in condominio.

Per questo ai comproprietari è stato ordinato con frequenza almeno semestrale e prima dell’inizio di ogni estate, interventi di asportazione del guano accumulato, rimozione di eventuali piccioni morti, disinfezione delle parti imbrattate delle superfici interessate, disinfestazione e bonifica degli ambienti contermini potenzialmente interessati dalla presenza di parassiti dei volatili; nonché di impedire la presenza di piccioni mediante efficaci interventi finalizzati ad evitare la penetrazione, la nidificazione, lo stazionamento e il conseguente rilascio di deiezioni dei volatili sulle sporgenze, rientranze, superfici ed eventuali marciapiedi pubblici interessati dalla problematica, come di seguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo: apposizioni di reti anti-intrusione o griglie per la chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi per trovare riparo o luogo di nidificazione; ostruzione o schermatura di tutti i possibili siti di posa presenti sulle facciate; posa di dissuasori (reti, respingenti o filamenti multi aghi comunque denominati) su tutti i punti di posa orizzontali quali davanzali, cornicioni, terrazze, pensiline, etc. per impedire lo stazionamento dei piccioni.

I dispositivi posti in opera dovranno essere comunque verificati e manutenuti con frequenza almeno annuale. Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti da una ditta autorizzata e specializzata nel settore, nel rispetto di tutte le normative ambientali, igieniche e di sicurezza previste dalla legge. La proprietà del fabbricato dovrà far redigere da parte di un tecnico, prima dell’esecuzione degli interventi volti a prevenire l’annidamento dei volatili, una relazione sullo stato dell’immobile e sulle soluzioni tecniche motivatamente individuate per il caso specifico, tra cui quelle sopra indicate. Il termine previsto entro cui adempiere è 90 giorni.