Incidente in autostrada, lunghe code in mattinata nei pressi dell'uscita per Francavilla

A14. Nella tarda mattinata di oggi un camion è rimasto coinvolto in un incidente nel tratto autostradale nei pressi dell'uscita di Francavilla, in direzione nord. Sul posto gli uomini di Autostrade per l'Italia che si sono occupati della rimozione del mezzo pesante con l'ausilio di una gru. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.