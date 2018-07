Conferenza stampa per sequestro merce agli abusivi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Quattro venditori ambulanti fermati e merce sequestrata per un valore di circa 10mila euro. Questo il risultato dell’operazione congiunta tra Guardia di Finanza, Polizia, Capitaneria di Porto e Polizia municipale.

“L’operazione di oggi fa seguito alle indicazioni date dalla Prefettura con il Comitato per la sicurezza in riferimento al progetto “Spiagge sicure” – ha dichiarato alla Stampa il tenente Antonio Persich del Comando di Polizia Municipale di Termoli – e grazie alla sinergia di tutte le forze di polizia del territorio proseguiremo con questa attività di controllo e contrasto della vendita abusiva per tutta la stagione estiva”.

Il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Massaro ha aggiunto “Questa attività di controllo segue quella già attivata sulle spiagge di Campomarino, a Termoli sono stati fatti controlli sul lungomare nord e sul lungomare sud. Purtroppo è evidente come questo genere di attività di vendita abusiva sia in aumento nei comuni costieri ed è quindi necessaria un’azione di contrasto”.

Ai quattro venditori ambulanti sono state elevate altrettante sanzioni per 5mila euro l’uno mentre la merce sequestrata, in totale 2mila pezzi (con una media di 5 euro a pezzo) tra gonfiabili, borse, occhiali e bigiotteria, andrà al macero perché non conforme alle normative CEE.