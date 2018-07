Sfondano cancello e porta e se la svignano con la macchinetta cambiasoldi

TERMOLI. Nemmeno il tempo di metabolizzare il cambio di proprietà dopo la gestione commissariale biennale che ha tenuto in piedi la sala, che i malviventi hanno subito lasciato il proprio biglietto da visita. Nella notte scorsa ignoti hanno utilizzato un furgone per sfondare una delle porte di accesso del Bingo Seven di via delle Acacie. Non è la prima volta che l’attività ludica e di somministrazione viene presa d’assalto dai banditi, anche in modo più cruento e violento in passato. Stavolta, si sono accontentati, si fa per dire, di portare una macchinetta slot, con all’incirca 2-3mila euro. L’automezzo è servito anche per sfondare il cancello e avvicinarsi all’uscio. I due banditi in azione hanno caricato la macchinetta sul mezzo da lavoro e si sono dileguati. Tutta l’operazione criminale è stata ripresa dalle telecamere del circuito di video-sorveglianza interno e c’è la speranza di riuscire a risalire ai responsabili del colpo. Indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli.