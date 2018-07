TERMOLI. Da via Udine a via Venezia il passaggio è breve, sin troppo. Ma le condizioni sono le medesime. Si tratta di zone urbanizzate ormai da decenni, nate come quartieri residenziali e che soffrono di un degrado progressivo e di un cattivissimo stato di manutenzione, delle strade e non solo. Vi lasciamo alle immagini filmate e commentate da Ezio Varrassi di Termoli Wild.