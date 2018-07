Porto blindato, turisti furenti: ma l'ordinanza della Capitaneria aveva previsto tutto

TERMOLI. Porto di Termoli, manifestazione impegnativa, sotto molteplici aspetti, quella del festival DegustiCous, specie in un weekend come quello che porta alla penultima domenica di luglio.

Spazi interdetti, parcheggi indisponibili, transenne. Certo, non si possono organizzare eventi senza questi accorgimenti, ma non tutti lo sanno e lo accettano.

Come ci ha segnalato Termoli Wild nella prima mattinata di oggi, alle 7.45, arrivano diverse autovetture destinate alla sosta per l’imbarco alle Tremiti.

«Hanno trovato le transenne ancora chiuse in alto, lungo la salita, non sapevano dove andare tanto meno dove parcheggiare, trovandosi di fronte l’area della manifestazione e senza trovare alcuna tabella».

Insomma, un weekend iniziato col piede sbagliato.

Eppure, l’ordinanza della Capitaneria di porto di Termoli, datata 13 luglio scorso che riportiamo quasi integralmente, aveva scritto a chiare lettere quanto sarebbe avvenuto. Forse non è stata diffusa abbastanza, anche nei canali di chi promuove e gestisce gli imbarchi marittimi del porto di Termoli, al di là della cittadinanza stessa.

L’ORDINANZA

SI RENDE NOTO

che, il Comune di Termoli in collaborazione con la ditta MARTINO S.r.l. citata in preambolo, dalle ore 08.00 del 16 Luglio 2018 fino alle ore 24.00 del giorno 24 Luglio 2018, posizionerà sull’area portuale della banchina di riva del porto di Termoli, strutture temporanee atte a realizzare una manifestazione canora e di degustazione del “Couscous”, previste per le serate dei giorni 19, 20, 21 e 22 Luglio, così come meglio evidenziato nell’immagine di seguito riportata, che influenzerà la normale viabilità portuale sia durante la manifestazione che nei periodi di tempo intermedi.

ORDINA

Articolo 1.

“Banchina di riva”

Nel tratto di area portuale della banchina di riva destinato alla manifestazione, dalle ore 08.00 del giorno 16 luglio 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 24 luglio 2018, è vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta saranno soggetti a rimozione forzata.

Articolo 2.

“Circolazione stradale presso la banchina di riva

Durante la manifestazione”

Dalle ore 18:00 dei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2018 sino al termine di ogni singolo evento la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva dovrà avvenire nel senso indicato nello stralcio planimetrico di cui al rende noto relativo alla viabilità notturna, con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h; in presenza di pedoni la velocità dovrà essere ridotta a “passo d’uomo”.

Articolo 3.

“Circolazione stradale presso la banchina di riva

Periodi di tempo intermedi”

Dal termine di ogni singolo evento previsti nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2018 sino all’orario di inizio di quello successivo (ore 18:00) la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva dovrà avvenire come indicato nello stralcio planimetrico relativo alla viabilità diurna, con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h; in presenza di pedoni la velocità dovrà essere ridotta a “passo d’uomo”.

Articolo 4.

“Disposizioni particolari per il giorno 19 luglio 2018”

Dalle ore 18.00 del 19 luglio 2018 potranno accedere alle banchine portuali adibite alle operazioni di sbarco del pescato i soli veicoli destinati al carico dei prodotti ittici previa specifica autorizzazione che sarà data dal personale Militare presente in banchina. Caricato il veicolo adibito al trasporto, lo stesso dovrà a passo d’uomo raggiungere i locali del mercato ittico (accessibile esclusivamente dall’ingresso secondario) e/o allontanarsi dall’ambito portuale interessato alla manifestazione seguendo il senso di marcia indicato nello stralcio planimetrico di cui al rende noto relativo alla viabilità notturna uno alla volta e previa specifica autorizzazione che sarà data dal personale Militare presente in banchina.

I veicoli autorizzati ad accedere alle banchine portuali dovranno essere preventivamente censiti ed accreditati (almeno 48 ore prima) da parte del comando in intestazione (ufficio Tecnica) che rilascerà apposito modello di permesso di accesso in porto.

I veicoli di proprietà dei soggetti autorizzati a partecipare alle aste che si terranno presso i locali del mercato ittico, a seguito di un preventivo censimento da effettuarsi con le stesse modalità del comma precedente, potranno accedere e sostare, per il solo tempo strettamente necessario al carico dei prodotti acquistati presso l’area indicata nell’immagine di seguito riportata e secondo le disposizioni degli agenti del traffico presenti, garantendo comunque una corsia di marcia in uscita nella parte di strada retrostante gli edifici della Capitaneria di Porto.

Articolo 5.

“Esenzioni”

Del divieto di cui all’articolo 1 sono esentati i veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione.

Dei divieti di cui agli articoli 1,2, 3 e 4 sono esentati i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze dell’ordine, di Polizia, di soccorso ed emergenza.

Articolo 4.

“Punitivo”

I contravventori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca il più grave reato, saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza.