LARINO. Riuscita alla grande la manifestazione di protesta a Larino. Almeno 1.500 persone, forse di più, cittadini che invocano il diritto a curarsi e ad avere accesso ai livelli essenziali di assistenza. C’erano anche esponenti istituzionali, dell’amministrazione larinese, parlamentari come Giusy Occhionero, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto i Comitati, non solo quello frentano, ma da ogni parte della regione, perché la sanità è davvero il vero vulnus del territorio. C’era Lucio Pastore, c’era Aida Trentalance, Italo Testa non mancava, così come Nicola Felice del comitato San Timoteo. Insomma, da ogni angolo del Molise per gridare, con slogan e striscioni quella rivendicazione ineludibile, il diritto a vivere, che solo una sanità organizzata al meglio può garantire. In più la notizia che il sindaco Pino Puchetti ha presentato un nuovo esposto in Procura per evidenziare le criticità esistenti in Basso Molise, dopo lo smantellamento del Vietri, non solo, ma anche un nuovo appello dei familiari di Michele Cesaride alla Ministra Grillo e anche le rassicurazioni di Sosto sulla possibilità di avere una deroga per il punto nascita del San Timoteo. “Difendiamo il diritto alla salute”, recita lo striscione di una associazione pentra.