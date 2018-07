Auto fuori strada davanti a Villa Paraiso, ferite due donne

TERMOLI. Ancora un incidente stradale in mattinata a Termoli. Lungo la strada provinciale che collega Termoli a Petacciato. Il sinistro, una uscita di strada che ha visto coinvolte due donne, la 35enne A. C. e la 51enne F. C., è avvenuto all'altezza di Villa Paraiso, attorno alle 8.15.

Chi guidava l'auto ha perso il controllo ed è andato a finire nella cunetta dalla parte opposta della carreggiata a quella in cui stava viaggiando.

Sul posto sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e le forze dell'ordine. Le due donne, che hanno subito alcune escoriazioni, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.