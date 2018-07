VASTO. Un ciclista di 25 anni, A. P. di Larino questa mattina è stato investito da una Lancia Y guidata da una donna, mentre transitava con la sua bici nei pressi dell'incrocio fra Viale Dalmazia e Via Nazario Sauro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ritenute abbastanza gravi le condizioni dell'uomo hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza; sembra infatti che il giovane in seguito alla caduta abbia sbattuto la testa e abbia riportato seri problemi alla spina dorsale. Durante i soccorsi è rimasto cosciente.

Il mezzo è atterrato in Viale Paul Harris ed ha trasportato il 25enne presso l'ospedale di Pescara. Anche due pattuglie della Polizia locale si sono recate sul luogo dell'incidente per i rilievi e per ricostruirne la dinamica.