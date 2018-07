Festa della famiglia dimessa e senza musica, a Guglionesi si ricorda Donato

GUGLIONESI. Ha spaccato in due il paese la decisione di celebrare ugualmente, seppur sottotono, la "Serata in famiglia" , nonostante fossero trascorse solo poche ore dalla tragica scomparsa del giovane guglionesano Donato Campofredano, deceduto nella mattina di ieri 21 luglio in un incidente in moto sulla Statale 16.

L'evento, organizzato dalla parrocchia e tenutasi a Castellara, sarebbe dovuta essere una serata di festa, musica e buon cibo per celebrare le famiglie guglionesane: non è stata una festa, per ovvi motivi, ma l'evento, comunque, si è tenuto.

«La decisione di fare ugualmente la Festa della famiglia non è stata una decisione presa a cuor leggero: ci abbiamo pensato e ne abbiamo discusso molto, perché la prematura morte di questo ragazzo ha scosso e addolorato tutti, ma livello organizzativo non è semplice annullare un evento a poche ore dal momento in cui dovrebbe aver luogo: c'era del cibo già pronto, cosa avremmo dovuto farne?», ci dice una delle organizzatrici: «Il parroco ha subito provveduto ad annullare l'impegno con gli animatori, e non c'è stata musica. Don Gianfranco Lalli, nel corso della serata ha più volte ricordato Donato. Tutti i partecipanti hanno mantenuto un contegno e un comportamento rispettoso consono al dramma che la nostra comunità stava vivendo: di certo non ci sono stati schiamazzi e risate. Ci sarebbe dovuto anche essere un brindisi collettivo che naturalmente non c'è stato. C'era solo un giocoliere che ha allietato i bambini."

Non manca, tuttavia, chi considera la scelta di tenere comunque l'evento fuori luogo e di cattivo gusto, una mancanza di rispetto e sensibilità verso ilgrave lutto subito da una famiglia che fa parte della comunità. In paese, com'era prevedibile, l'argomento ha suscitatopolemiche e commenti indignati, espressi anche sui gruppi facebook: «io e tutti i miei coetanei ci dissociamo e siamo schifati per quanto accaduto ieri sera, dopo la perdita di un nostro fratello e figlio di Guglionesi», scrive un giovane utente, coetaneo ed amico del ragazzo scomparso. «Ahimè, una famiglia che non ama più i suoi figli ha esaurito ogni funzione sociale, pedagogica ed educativa: questa è la famiglia che si sta celebrando questa sera», osserva un altro commentatore.

C'è anche chi difende la scelta degli organizzatori: «Questa serata serve a testimoniare che la vita vince sulla morte: questa è la più grande consolazione che noi cristiani abbiamo. Ovviamente saremo vicini a questa mamma distrutta dal dolore per qualsiasi necessità possa avere, oltre che con le nostre preghiere.»