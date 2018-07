Il sindaco Bellotti proclamerà il lutto cittadino in memoria del 21enne Donato Campofredano

TERMOLI. Ci sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali del 21enne Donato Campofredano, a Guglionesi. Lo ha deciso il sindaco Mario Bellotti.

«L’intera comunità si stringe intorno alla famiglia di Donato – dichiara Bellotti - che ha subito un dolore che non ha parole per essere descritto. Però lo strazio di questo momento non ci esime dal porci una domanda che ci angoscia: come comunità, potevamo fare di più per evitare che ciò accadesse, cosa possiamo fare affinché simili tragedie non accadono in futuro?»

Intanto, proprio nel paese di residenza, è stato affisso il manifesto funebre del giovane centauro che ha perso la vita nel primo pomeriggio di sabato scorso, schiantandosi in moto contro un camper in sosta a lato della statale 16, dopo una rocambolesca uscita di strada. Non ci sono i riferimenti alla data del funerale, poiché la salma, attualmente custodita nella cella frigorifera dell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è a disposizione della Procura di Larino, che dovrà decidere se e quando svolgere l’esame autoptico, dopo l’iniziale ricognizione cadaverica esterna.