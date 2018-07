Malavita in Molise, la Dia conferma infiltrazioni da Puglia, Campania e Calabria

TERMOLI. Per la direzione investigativa antimafia Abruzzo e Molise subiscono la stessa influenza da parte della criminalità organizzata. Nel rapporto relativo al secondo semestre 2017, la Dia individua alcune criticità sui territori, sempre come recrudescenza dell’inchiesta Isola Felice, ma non solo.

Per il Molise, al di là della Ndrangheta, ci sono anche problemi con la malavita pugliese e quella campana.

La Dia evidenzia come «Le regioni in esame risultano permeabili agli interessi dei sodalizi mafiosi, per quanto non strutturalmente radicati. Le indagini degli ultimi anni hanno evidenziato la presenza di soggetti riconducibili alla cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti di Africo, comune del reggino, e del gruppo Ferrazzo di Mesoraca, cosca crotonese.

Ricordiamo che per Isola Felice è partito il processo, che si tiene al tribunale di Pescara.

Sul piano della prevenzione, particolarmente intensa risulta, infine, l’attività dei Gruppi Interforze presso le Prefetture, che, attraverso il monitoraggio svolto dalla Dia e dalle Forze di polizia, mirano ad intercettare l’interesse delle cosche calabresi ad infiltrarsi sul territorio abruzzese in settori estremamente sensibili, quali la fornitura del calcestruzzo e del “nolo a caldo”, oggi ancora più appetibili in ragione dei fondi statali destinati alla ricostruzione pubblica e privata post-terremoto.

Oltre a questo, il corposo rapporto cita in Molise la presenza di reati associativi commessa da stranieri, la cosiddetta mafia estera, con il riferimento a due romeni, ma in larga parte meno soggetta che altre regioni.

Così come la penetrazione dei reati perseguiti dalla Dia sul totale sono inferiori all’1%.

Infine, due episodi singoli e distinti, che estendono il livello di allarme, come detto, a Puglia e Campania.

In primis, viene ricondotta l’operazione compiuta ad Andria il 10 luglio dello scorso anno, “Sotto traccia”, a carico di dodici indagati, componenti di due distinti gruppi di rapinatori, ritenuti responsabili di almeno 20 assalti a Tir in sosta nelle aree autostradali della Puglia, del Molise e dell’Abruzzo.

Infine, l’ordinanza n. 406 emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di affiliati al clan Mallardo, lo scorso 7 novembre, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, intestazione fittizia di beni. Contestualmente è stato eseguito un sequestro di beni del valore di circa 50 milioni di euro che ha interessato le regioni Campania, Molise e Toscana.

Il secondo provvedimento cautelare, eseguito dalla Polizia di Stato, ha ulteriormente evidenziato le attività di reinvestimento di capitali del clan Mallardo in Toscana, Abruzzo, Molise e Puglia.