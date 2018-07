Incidente mortale sulla statale 16, «in sicurezza le aree camper». Si farà l'autopsia sul 21enne

PETACCIATO. Polemiche e iniziative dopo l'incidente mortale di sabato scorso sulla statale 16.

Intanto, il Pm della Procura di Larino ha disposto l'autopsia sul corpo del 21enne Donato Campofredano, che dovrebbe essere eseguita tra giovedì e venerdì. Il responsabile turismo dell'Italia dei Valori Ivan Perriera ha scritto al Ministro alle Infrastrutture Toninelli sulla sicurezza delle aree di campeggio

«Gentile Ministro,

è di sabato scorso l’ultimo incidente che ha visto la morte di un giovane motociclista che, solo per fortunate circostanze, non ha ferito gli ospiti di una struttura per turisti itineranti, posta lungo la Statale Adriatica all’altezza di Petacciato Marina in provincia di Campobasso.

La struttura in oggetto è adiacente alla sede stradale e, senza entrare nel merito delle autorizzazioni rilasciate, ma devo segnalare che queste situazioni sono, purtroppo, molto frequenti su tutto il territorio nazionale.

L’Italia è una nazione stretta e lunga e questo comporta che le strutture recettive, siano lungo le ferrovie e/o strade statali ma, a nostro avviso, questo non vuol dire che le autorità preposte non possano proteggere le famiglie che sostano in questi luoghi proteggendoli con barriere stradali (new jersey).

Scrivo a Lei affinchè possa verificae attentamente se le leggi in materia di sicurezza siano sufficientemente valide e, nel caso, di aggiungere fra le condizioni di autorizzazione la messa in opera di adeguate protezioni per chi sosta all’interno delle proprie autocaravan, lungo il perimetro di confine con la rete stradale.

L’Italia dei Valori, offrirà al Suo Ministero tutta la collaborazione che dovesse ritenere utile, offrendo personale esperto del settore che potrebbe confrontarsi con i suoi tecnici, affinchè le famiglie dei turisti possano trascorrere vacanze sicure.

Riteniamo indispensabile e urgente l’esame della questione posta alla Sua attenzione».