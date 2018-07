Corrispondenza nei cassonetti invece di consegnarla, denunciato portalettere stagionale

TERMOLI. Un portalettere stagionale di 23 anni è stato denunciato dai Carabinieri della compagnia di Termoli è stato denunciato ai sensi dell’articolo 616 del Codice penale, per il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

La zona incriminata è quella di Difesa Grande, dove numerosi utenti lamentavano la mancata consegna della posta. Vibranti le proteste, poiché non arrivavano anche documenti sensibili come bollette etc.

A mettere i militari dell’Arma sulla giusta strada, quella battuta dal giovane malfidato, sono stati alcuni cittadini, che forse battendo l’area, magari alla ricerca della corrispondenza smarrita, hanno rinvenuto lettere e altre spedizioni buttate nei cassonetti della raccolta differenziata.

I Carabinieri di Termoli sono riusciti a smascherarlo, informando tempestivamente anche i vertici delle Poste centrali di via Mario Milano.

La corrispondenza rinvenuta è stata riconsegnata per essere di nuovo smistata e recapitata per la prima volta, purtroppo non si sa quanto materiale sia andato disperso.