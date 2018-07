Carristi rinviati a giudizio, parla l'avvocato Trotta: dimostreremo la nostra innocenza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sulla vicenda che vede rinviati a giudizio i presidenti dei Carri di Giovani e Giovanotti a San Martino in Pensilis con l’accusa di maltrattamento di animali interviene l’avvocato difensore di uno dei due imputati, l’avvocato Romeo Trotta, che annuncia sicuro: «dimostreremo nel processo l’innocenza del nostro assistito».

«Sabato scorso sugli organi di stampa locali è stato dato ampio risalto al rinvio a giudizio di due persone di San Martino in Pensilis accusate di maltrattamenti agli animali nell’corso di un allenamento che si sarebbe svolto, in assenza delle prescritte autorizzazioni, il 6 marzo 2018 in vista della Carrese in programma per il 30 aprile successivo operato dalla Procura della Repubblica di Larino. In qualità di difensore di fiducia di uno dei due imputati, preciso quanto segue: pur senza entrare nel merito del processo che sarà celebrato in autunno, questa difesa ritiene opportuno puntualizzare che è assolutamente convinta della innocenza del proprio assistito e, per tale motivo, si è scelto di non prendere alcuna scorciatoia per dimostrare in dibattimento quelle che sono le spiegazioni alternative date dal nostro cliente.

Sosteniamo la piena innocenza dell’imputato D. I. ed esprimiamo piena fiducia nella giustizia, in cui crediamo fermamente, ritenendo che, all’esito del procedimento, possa essere finalmente accertata la totale innocenza del nostro assistito. Contiamo di provare che in occasione di quell’allenamento non si è violata alcuna regola e, soprattutto, non si è mai verificato alcun caso di maltrattamento degli animali utilizzati per la corsa. Pertanto confidiamo nel giudizio della Tribunale di Larino e nel riconoscimento dell’innocenza del nostro assistito. Innocenza che, peraltro, in assenza di un pronunciamento definitivo di condanna, l’articolo 27 della Costituzione, impone di presumere».