MONTENERO DI BISACCIA. Continua l'opera di ricognizione sul territorio ai fini della prevenzione e della repressione di eventuali reati ambientali e del contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Nella mattinata di oggi è stata scoperta una discarica di rifiuti in C.da Monte Peloso. Sul luogo si sono recati, oltre all'assessore all'Ambiente Simona Contucci, gli uomini della Polizia Locale che hanno effettuato i primi rilievi e hanno potuto già appurare il probabile responsabile dell'abbandono, al quale sarà ovviamente comminata una sanzione e al quale saranno addebitate le spese per il ripristino dei luoghi.

"Non ci stancheremo mai di ricordare ai cittadini di avere un comportamento più responsabile e attento nei confronti dell'ambiente", sottolinea l'assessore Contucci.