TERMOLI. In una giornata già colma di cronaca, protagonisti anche gli agenti della Polizia locale di Termoli. Nel corso del pattugliamento del territorio, l'opera di vigilanza urbana ha portato a scoprire, all'interno di alcune buste, in evidenza in un angolo della città - ancora top secret per l'inchiesta che ne è inevitabilmente seguita - un'anfora antica.

Un prezioso reperto che giaceva sul fondo del mare da secoli e secoli, si presume, come quelle già rinvenute e trovate dall'Arma dei Carabinieri.

E' probabile che l'anfora fosse stata appositamente confezionata e lasciata per un successivo ritiro, ma stavolta i Vigili urbani hanno fatto prima del potenziale committente, prelevandola e portandola al comando di piazza Kennedy.

Lì verrà custodita in attesa che i tecnici della Soprintendenza dei beni artistici, culturali e archeologici la esamineranno per garantirne l'autenticità e inserirla nel patrimonio nazionale.

Sull'operazione di ritrovamento dell'antica opera d'arte, tali sono considerate queste anfore che trasportavano olio, per la maggior parte, è stata convocata anche una conferenza stampa dal comandante facente funzione