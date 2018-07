Lutto cittadino per Michele Cesaride, i funerali nella Cattedrale di Larino

LARINO. Lutto cittadino per i funerali di Michele Cesaride, fissati per domani pomeriggio nella cattedrale di Larino, a partire dalle 17. E’ stata eseguita nel tardo pomeriggio l’autopsia sulla salma del conducente di autobus della ditta Calzolaro, vittima di una emorragia cerebrale incurabile, che ha fatto balzare sulle prime pagine le criticità della rete emergenziale del 118 e nosocomiale della regione Molise. Il Pm Fabio Papa ha incaricato ieri un collegio di tre esperti, un medico legale dell’istituto di Foggia, un neuropsichiatra del Gemelli e il direttore del 118 per compiere l’esame autoptico nell’obitorio garganico. Subito dopo c’è stato il nulla osta per la restituzione del feretro alla famiglia, che era stato sequestrato subito dopo il decesso di giovedì sera e l’espianto degli organi.