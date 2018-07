Ancora ritardi e disagi sulla linea ferroviaria Termoli-Foggia

TERMOLI. Disagi e ritardi nella mattinata di oggi sulla linea ferroviaria Termoli-Foggia. È tornato regolare alle 8 il traffico ferroviario, rallentato dalle 6.50, in direzione Termoli, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra San Severo e Rignano. I convogli in viaggio hanno subito ritardi fino a 40 minuti.