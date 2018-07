Operazione notturna della Guardia costiera: rimossi ombrelloni, sdraio e lettini su spiaggia libera

TERMOLI. Ancora una volta in azione la Guardia costiera lungo il litorale termolese, che nella tarda serata di ieri ha sequestrato e sgombrato dall'arenile con l'ausilio di rimorchi e trattori ombrelloni, sdraio, lettini, tavolini e altri elementi ludici per i bimbi.

Un'operazione che non è passata inosservata sulla costa adriatica molisana. Non è la prima volta, infatti, che i militari della Capitaneria di Porto si impongono nel rispetto delle prerogative demaniali, che non permette di tenere occupata la spiaggia libera di notte, dopo una certa ora.