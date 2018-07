Sono 155 i "pezzi" sequestrati dalla Guardia costiera sulla spiaggia libera

TERMOLI. Come anticipato da Termolionline, iI militari della Capitaneria di porto di Termoli hanno effettuato, nella tarda serata di ieri un sequestro amministrativo di materiale utilizzato come arredo balneare, costituito principalmente da lettini, ombrelloni e tavolini. Ecco il rapporto completo dalla Guardia costiera.

«Sequestrati sull’arenile 28 lettini, 38 sedie, 46 ombrelloni, 31 supporti in plastica per ombrelloni, alcuni completi di piattello, 9 tavolinetti da mare e 3 remi.

Il sequestro, operato su un tratto di spiaggia libera lungo il litorale nord di Termoli, è avvenuto in quanto il materiale era stato lasciato su area pubblica demaniale in orario non consentito, in violazione delle norme cogenti dell’Ordinanza Balneare n. 02 edita per l’anno 2017 dalla Regione Molise. Erano di pertinenza di residence e villette.

Dal sopralluogo eseguito veniva riscontrata la violazione di carattere amministrativo dell’articolo 4, comma 1, lett. d) della citata Ordinanza Regionale.

Tale comportamento contra legem, oltre ad impedire la libera fruizione delle aree pubbliche destinate all’uso da parte di tutti i consociati dei beni demaniali marittimi, arreca impedimento fisico ai mezzi impiegati per la pulizia delle spiagge da parte delle società preposte per conto della civica Municipalità di Termoli oltre che a rappresentare, in quanto incustodito, un potenziale pericolo poiché soggetto all’azione degli agenti atmosferici.

L'azione posta in essere, alla quale seguiranno nel corso dell'estate certamente attività similari, si pone come obiettivo il corretto utilizzo del demanio pubblico marittimo da parte tutti i fruitori del mare, nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza della navigazione e dell’incolumità pubblica».